夫に侮られて浮気された妻【漫画を読む】夫に侮られて浮気された妻だが…!?家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作をお届けするとともに、著者に夫自身の離婚に関する本音についてもインタビューした。※本作にはセンシティブな表現が