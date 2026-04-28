季節を問わない「ドライな編み地のジャケットカーデ」肩ひじ張らない着心地と、きちんと感のいいとこどりができる、ジャケット未満でトップス風のカーディガン。ツイードライクなニットなど、ドライな編み地はオールシーズン使えるうえに、装いにさわやかな季節感を投影できる。デニムに気品を宿すツイード調の端正なネイビーカーディガン／マカフィー（トゥモローランド）デニムパンツ／ハイクル（ショールーム ロイト）ネイ