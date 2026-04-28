組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！気温が高くなりはじめた今、ジャケットには特有の重たさをそぎ落とした“軽やかにまとえる”ものを求めたい。ラクな着心地と知的さは残しつつ、アウターというよりトップスの延長として使える1着をご紹介。マニッシュなグレーのノーカラージャケット。えりが省かれたことにより、すっきりとした首元からわずか