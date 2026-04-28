「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。【写真】新たな“マリアージュドリンク”「グアバ エスプレッソ フィズ」も登場！同社は、2026年5月11日(月)より順次、「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の新製品「テリア ブロッサム パール」(20本入りボックス/620円)を発売。これにより、「テリア」の