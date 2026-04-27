組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！「できる人」に直結する知的な雰囲気を、ほどよく力を抜いて自然にまとえる落ち感のあるスラックス。端正なデザインはそのままに、しなやかで上質な縦落ち感を味方につけて、エフォートレスに転換。ストレートシルエットに近いゆるやかなテーパードが、幅広ながらすっきりと。ピンストライプのおかげで、薄手の