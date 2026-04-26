2人に即決させようと、ライバルの存在を匂わせる不動産会社【本編を読む】婚活中の34歳・アイコは、マッチングアプリで年下男子のこうきと出会う。見た目もよく、大手IT企業勤めという好条件に期待を膨らませていたが、一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」を突きつけられてしまう。衝撃の“ワリカン男”と、「女はおごられて当然」と古い価値観を引きずるアイコ。一見わかりあえない2人が、互いを少しずつ理解し惹か