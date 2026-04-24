「見た目と実用性」を兼ね備えたバッグバッグはその人のスタイルを決定づける最後のピース。だからこそ、見た目の可愛さだけで使いにくいのも、便利だけど無難すぎるのも違う。持つだけでシンプルな装いに愛嬌が宿る素材感、どんな服も受け止める包容力のある色。デザインにも使い勝手にも妥協せずに選ばれた、確かな理由のある名品。どう合わせても違和感が出にくい「ブラウンのバッグ」深みのある上質なスエード今季のトレンドカ
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