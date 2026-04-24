組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！何にでも似合う存在のデニムは、“どこに着ていくか”が選びの重要な基準に。例えばイベントや会議などいつもよりもきちんとさが必要なとき。カジュアルなイメージから少し離れたフォーマルにも対応できるドレスライクな１本をピックアップ。スラックス工場の縫製技術をとり入れて、タックやセンタープレスをほ