メンズエステとは、マッサージを中心とした施術で心身の癒やしを提供する男性向け店舗のことだ。漫画「メンエス嬢加恋〜職業は恋愛です〜」は、そんなメンズエステを舞台にした創作漫画。美しくもミステリアスな主人公の加恋が、店を訪れる“訳アリ”な客の心を解きほぐす様を、蒼乃シュウさん(@pinokodoaonoshu)が丁寧に描く。【漫画】本編を読む■子どものころの「呪い」に縛られた男性今回紹介するのは「自信がない男」の後編だ