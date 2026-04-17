外で過ごすのが気持ちいい季節になり、お花見やピクニックを楽しむ人が増えてきた。そんななか、「ピクニックをしたいけど、人数が多くてお弁当を作るのは大変」「公園の近くにちょうどいいお店がない」と悩んでいる人も多いのではないだろうか。【画像】出前館のアプリの画面。「お店価格」の対象商品にはアイコンが付けられているそこでおすすめしたいのが、デリバリーを活用したピクニック。2026年3月1日より「出前館」にて、店