ローソンと言えば、「からあげクン」とも言えるほど、ローソンを代表する看板商品。2024年の年間販売数が2億8689万8542食で、「世界で1番売れているからあげブランド」としてギネス世界記録(R)に公式認定された。そんな「からあげクン」は2026年に40周年を迎え、それを記念した商品が2026年4月7日から順次発売されている。【写真】40周年記念商品が登場する今年40周年を迎えた「からあげクン」■1986年4月の発売から40周年「世界で