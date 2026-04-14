危ない夫の心臓1-1【漫画】本編を読む→鼻血…夫を襲った病気の症状とは心臓に病を抱えた夫との日々を描いた漫画「危ない夫の心臓」が、SNSを中心に話題を集めている。かわいい画風でありながら、切実な当時の心境や病状をわかりやすく伝える本作。読者からは励ましやねぎらいのほか、同じ病を患う人からの共感の声が絶えない。Instagramやブログで作品を発表する作者のやよいかめさん(@yayoi_kame)に、創作の裏側を聞いた。危ない