2026年3月、警視庁の元警視正が、部下に日常的に不機嫌な態度を取り、職場を萎縮させたとして処分された。「反論すると不機嫌になる」「一度嫌われたら終わり」…そんな切実な証言が集まり、明確な暴言がなくとも職場を支配する「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」が認定されたニュースは、大きな話題を呼んだ。【図解】フキハラへのNG行動と正しい対処法を知って自分を守ろう“ハラスメント”といえば、怒鳴り声や執拗な叱責といっ