就業時間も過ぎた夜7時過ぎ、先輩社員に「お先に失礼します」と声をかけて帰宅しようとした新入社員は「おい、ちょっと待て」と止められた。一体なぜ…？【漫画】本作を読むその日の業務を終え、帰宅しようとしたら…本作『新人のルール』を描いたのは、現在はWebデザイナーとして活躍しているぷく子(@pukukoOL)さんである。彼女は現在の仕事に就くまで、さまざまな会社でいろいろな職種を経験してきたという。時代も時代だったが