料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。日に日に春めいてまいりました。今まさに旬真っ盛りのホタルイカと、アブラナ科の野菜の代表、菜の花を使った簡単おつまみのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら菜の花とホタルイカのマリネを作るのにかかる時間約5分菜の花とホタルイカのマリネのカロリー約202kcal／1人分旬食材で簡単おつまみ！菜の花とホタルイカのマリネ今まさに旬真っ盛りの