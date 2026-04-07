今年の母の日は、ちょっぴり特別なチョコレートギフトを♡ガーナチョコレートと大人気アニメONE PIECEがコラボした限定BOXが登場します。キャラクターたちの心温まるメッセージとともに、感謝の気持ちを届けられるのが魅力。見ても食べても嬉しい、とっておきのギフトをチェックしてみてください♪ 豪華チョコ詰め合わせBOX 「ガーナチョコセレクションギフトBOX第30弾」は、3ᦉ