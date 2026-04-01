地図がデザインされた文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」を迎えたコラボコレクションをリリース！本記事では、ブランドの背景とコラボのテーマを深掘りしていく。【写真】PEANUTS×Map Design GALLERYコラボデザイングッズを見る「PEANUTS」×「Map Design GALLERY」のコラボが実現！■地図にちなんだブランド「Map Design GALLERY」とは「Map Design GALLERY」