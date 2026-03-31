【漫画】この漫画をはじめから読む転職を決めてから退職までの100日間を漫画にしたTOMEさん。身も心もボロボロになっていく過程がリアルで、フォロワー400人から始まった連載が最終話では6万人を超えるほどの人気作品に。2023年にはドラマ化もされた「100日後に退職した47歳」をお届けします。→『100日後に退職した47歳』を最初から読む「100日後に退職する47歳」21日目「100日後に退職する47歳」22日目「100日後に退職する47歳」