ママ友の世界――。それは、子どもを介した独特の人間関係が渦巻く場所。平穏に見える日常の裏で、もし大切な家族が追い詰められていたら？横山了一(@yokoyama_bancho)さんの『ボスママに徹底的に復讐する話』は、ママ友いじめで重体になった妹の無念を晴らすため、双子の姉が立ち上がる痛快な物語だ。リアルすぎる嫌がらせの描写や、圧倒的なカリスマ性を持つ「ボスママ」との対決に、多くの読者が釘付けになっている。本作に込め