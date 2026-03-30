エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード――世界中で愛されるセサミストリートの仲間たちのグッズが一堂に集まる売場が、2026年3月から全国各地の店舗で順次展開される。ここでは、注目グッズのラインナップと、開催スケジュールをまとめて紹介しよう。【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見るセサミストリートの売り場が全国に拡大中■ふわふわマスコットにキュートなポーチ！充実