買ったものをすぐ壊したり、傘があるのにささなかったり、筆箱を開けてみたら何も入ってなかったり!?小学生男子は本当に「謎の生き物」だ。そんな小学生男子の生態に注目したタイツキコ(@taitsu___kiko)さんの長男くんんの『小学生男子の不可思議ライフ』を紹介する。ちょっと斜め上を行く長男くんの生態とシュールなツッコミを入れるタイツキコさんのやり取りがおもしろく、現在1.7万人のフォロワーを集めている。【漫画】小学生