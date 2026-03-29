整形する度、自分が描く理想の姿と現実のギャップに悩み、新たなコンプレックスに悩まされることに…。【漫画】本編を読む「すっげー、ブス」――エレベーターですれ違った見知らぬ男性から、突然そんな言葉を投げつけられた。14歳で二重整形をし、その後も“かわいい”と言われるために努力を重ねてきたのに、なぜ否定されなければならないのか。そんな痛みと執着、そして再生までを描いたのが、うみの韻花さん(＠umino_otoka)の