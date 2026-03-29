ゲリラ豪雨の軒下で女性から「濡れずに行ける方法を試してみませんか？」と声をかけられた。断ると「ちっ」と舌打ちをしてその場を離れた女性。そして、次の瞬間…!?【漫画】本編を読む／“絶対やばい”女が誘っていた先は？結末は…？突然の豪雨に見舞われ、軒下でひとり雨宿りをしていたはずが、気づけば隣には見知らぬ女性が立っている。しかも、その女性はどこか薄気味悪い。逃げたくても逃げられない雨音の密室で、ふいに「ね