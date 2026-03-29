『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』17-1【漫画】本編を読む産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃の実体験を描いたエッセイ漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』が反響を呼んでいる。著者のReina(@Reina770)に、自宅がガサ入れされたことを知った当時の心境や今後の決断について聞いた。17-217-317-4■知らない人たちに自分や息子の私物を見られ…警察から夫のヤマトが逮捕されたと聞かされたレイナ。一緒