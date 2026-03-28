のこりもの【漫画】本編を読む双子の姉妹「のり」と「みち」。妹の「のり」は、五年前に失踪した。その後消息は掴めないまま、三年前から「のり」の笑顔の写真だけが送られてくるようになった。これは、消えた妹からの「元気だよ」というメッセージなのか？真実を見抜くカメラで、写真を写してみると、そこに写ったものは――？今回はようら(@nw5dB8UL5z61936)さんが描くミステリー創作漫画「のこりもの」を紹介するとともに、制作