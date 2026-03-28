追悼を兼ねて、故人が好きだった歌を歌ったら？どこからともなく、曲に合わせて声が聞こえてくる【漫画】本編を読むあなたの怪談、聞かせてください――。漫画「水ムーちゃんねる 隣の晩怖談」では、作者水村友哉(@gontanopoo)さんが実際に聞いた・集めた・体験した「実話怪談」を描く。今回は、隣の晩怖談(ばんこわだん)の第7談より「出会えてよかった」を紹介するとともに水村さんに制作の経緯を聞いた。■大好きだった従姉妹の