「外套とまじないの話」【漫画】本編を読む日本の伝承に基づいた短編『アルマ骨董堂のふしぎ夜噺 』や『古書店ミチカケ 心晴れぬ日はいまを忘れてひとやすみ』など不思議でちょっと温かい話を描く、漫画家のかんさび( @kansabi_kk)さん。今回紹介する『外套とまじないの話』は、「服を着たまま針を使って縫い物をすると縁起が悪い」そんな古くからの言い伝えをもとに、おまじないを唱えながら縫うという習わしを題材に描いた創作作