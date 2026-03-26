呼吸法とイメージで陣痛を軽減させる「ソフロロジー」ってどうやるの？【漫画】本編を読む3人目の出産予定日を過ぎ、いよいよ訪れた「おしるし」。経験者だからこそ蘇る、あの壮絶な陣痛の痛みへの恐怖。そんな不安の最中、オニハハ(@onihaha007)さんが出会ったのは「ソフロロジー」という出産準備法だった。「陣痛が嘘みたいに軽くなった」という自身の衝撃的な体験を綴った漫画『陣痛が痛くなくなる方法を試してみた。』。日本で