ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。インナーや足元からのぞかせるだけで、ムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる。「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。「INせずともメリハリがつく」引き締め効果もある太ボーダーボーダーチュニックトップス 27,500円／ユナス（エストネーション）トップスのすそからボーターをのぞかせて、ウエストまわりにベルトがわりのア