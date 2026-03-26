医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ【漫画】本編を読む命を救えなかった天才外科医……その原因は未知の難病でも複雑な手術でもなく「定時上がり」だった――!?SNS上に「1000本ノック」として日々4コマを発表し人気を集める津夏なつな(@tunatu727)さん。なかでも、天才外科医「黒川」を主人公とした「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」シリーズが笑いを呼んでいる。代表作の紹介とともに、シリーズとして描くようにな