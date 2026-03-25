組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！デニムならではのあせた質感が深みをもたらし、白パンツが苦手な人でもとっつきやすい1本。透けない、太く見えない、だらしなく見えない、3拍子そろった白デニムをお届け。ウエストはきゅっと締まり、ゆとりをもたせて穿けるメンズライクなデニム。白では特に気になるヒップラインや、脚が太く見えてしまいがち