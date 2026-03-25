新生活に向けて一人暮らしを始める人や、環境の変化で急に忙しくなる人が増える春ごろ。慌ただしい日が続くと食事を簡単なもので済ませてしまい、結果として慢性的な栄養不足や体調不良という悩みを抱えることとなるため、注意が必要だ。【画像】野菜もしっかり摂りたい人に向けた「クノール ポタージュで食べる豆と野菜 深いコクの完熟トマト」そんななか、「手軽に健康を維持したい」という現代人のニーズに応える存在として、い