初めてのホットレモン(？)の味は、予想外に苦かった!?【漫画】本編を読む『お宅の夫をもらえませんか？』や『田端、明日は売るつもり』などで知られる漫画家・みこまる(@micomalu)さんが描いたエッセイ漫画『ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出』は、何気ない好奇心が思わぬ危険につながる体験を描いた作品である。車内に置かれていたペットボトルをめぐる“誤飲”は、誰にでも起こり得る身近な出来事だが、場合によっては深刻