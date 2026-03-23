花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ 冷(ひや)タオル」は、昨今猛暑に見舞われる日本の夏を、ひんやり快適に過ごせるような提案をし続け、累計出荷数量1400万個(※1)を突破している。【画像】中のパッケージや他のデザインを見るこのたび、世界中で愛されている「セサミストリート」をあしらったオリジナルパッケージの「ビオレ 冷タオル」が、2026年3月16日より限定発売。冷タオルの機能はそのままに、タオルカラーをエルモ