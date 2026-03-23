石鹸すら使わせてもらえず、形見の狭い苦しい生活を強いられていた。【漫画】「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を最初から読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を発信しているゆっぺさんが描く「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、読む人の心を強く揺さぶる作品である。2021年12月からの連載を経て完結し、電子書籍化もされた本作