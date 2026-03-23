「地球が征服されるのを止める手伝いをしてほしい」という宇宙人が、明日迎えに来るという…どこに!?【漫画】本編を読むユーモアと実話を織り交ぜた作風で人気を集める宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。代表作「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに苦しむ依頼者を救う夜逃げ屋の実体験をベースに描かれ、多くの読者の注目を集めている。今回紹介するのは、その「夜逃げ屋日記」第21話。日常の延長線上に突如現れた“あり得ない依頼