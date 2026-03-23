「クレーマーのルーティーン」01【漫画】本編を読む駅員としての勤務経験をもとに、X(旧Twitter)やブログで「駅員あるある」を描いた漫画を公開しているザバックさん(@theback_blog)。なかでも、日常的に駅員を困らせる理不尽な客を描いた『クレーマーのルーティーン』が話題を呼んでいる。今回は本作の紹介とともに、厄介な常連クレーマーのリアルな実態について作者に話を聞いた。0203■「二度と使わない！」翌日あっさり乗車す