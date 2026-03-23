駅員のクレーム対応はババ抜き状態？「お前が大ハズレ引いたな」と慰め合う駅員たちの過酷な舞台裏【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
駅員としての勤務経験をもとに、X(旧Twitter)やブログで「駅員あるある」を描いた漫画を公開しているザバックさん(@theback_blog)。なかでも、日常的に駅員を困らせる理不尽な客を描いた『クレーマーのルーティーン』が話題を呼んでいる。今回は本作の紹介とともに、厄介な常連クレーマーのリアルな実態について作者に話を聞いた。
■「二度と使わない！」翌日あっさり乗車するクレーマー
主人公の駅員・ペン助のもとに、見慣れたクレーマーがやって来る。
「俺はほかの客を代表して言ってんだ」と善人ぶって理不尽な要求を突きつけるが、ペン助が「判断いたしかねます」と冷静に伝えると、男は豹変する。
「もういい！お前のとこの電車は二度と使わないからな!!」
二度と来ないという捨て台詞に、内心「やったぜ！」とガッツポーズをするペン助だったが、翌日もそのクレーマーは何食わぬ顔で電車を利用していたのだ。
■常連クレーマーの対応は「ババ抜き」状態
ザバックさんによると、こうした常連のクレーマーはどこの駅にも存在するのだという。彼らが来駅するタイミングで改札に立っていた駅員が対応を強いられるため、現場では「今日はお前が大ハズレを引いたな」と、あとからスタッフ同士で慰め合っているそうだ。また、「お前のとこの電車は二度と使わない」という捨て台詞も、ザバックさん自身が実際に言われた言葉である。
「次の日にはしっかりと電車に乗っていましたよ。どうにかして駅員に謝らせたかったんでしょうね」と当時を呆れ交じりに振り返る。理不尽な要求や歪んだ正義感は、現場の駅員を疲弊させるだけだ。ザバックさんのSNSなどでは、ほかにも『100日後にやめる契約駅員さん』といった人気作品が投稿されている。知られざる駅員たちの過酷な日常を、ぜひ覗いてみてほしい。
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