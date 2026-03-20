組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！シャツは白も黒も着尽くした。そんなときの新調＝ネイビーのシャツをレコメンド。着るだけで気高く、似合う服の色も多い。ミニマルな見た目に詰め込まれたそのメリットをご紹介。黒と同じ感覚で使えて、黒より軽く、品のよさもそこなわないネイビーシャツ。ほどよく透け感のある風合いで、シルクライクな軽い肌