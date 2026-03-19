【漫画】本編を読む駅員として働いた経験をもとに、駅の日常を描く漫画をSNSやブログで発表しているザバック(@theback_blog)さん。ユニークな動物キャラクターとともに、駅員の現場で起きる出来事をコミカルかつリアルに描いた作品が人気を集めている。今回はブログで公開されているシリーズ「100日後にやめる契約駅員さん」から、駆け込み乗車に失敗した乗客とのやり取りを描いたエピソードを紹介するとともに、作品の背景につい