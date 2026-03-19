大人になっていじめっ子だった同級生と再会して驚愕する母親【漫画】本編を読むこっしー(@koishinikki0905)さんはブログで『いじめっ子だった親の子はいじめられるべき！』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。母親になった主人公が娘が入学する小学校でいじめっ子だった同級生と再会をするというエピソードだ。本作を描いたきっかけや子ども同士が同じ小学校に通うシチュエーションなどについて、こっしーさんに