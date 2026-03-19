「駅で失くした財布が見つからない」と駅員に対して理不尽にキレる客がいた。【漫画】本編を読む駅員経験をもつ漫画家のザバックさん(@theback_blog)は、Twitterやブログで駅員の日常を描いた作品を多数公開している。動物のキャラクターを通して描かれる駅の現場は、ユーモラスでありながらリアルな出来事も多い。今回はブログで公開されている「100日後にやめる契約駅員さん」の中から、暴力的なお客への対応を描いたエピソード