余命が「10⁵年」!?長すぎた余命で「最後の人類に」【漫画】本編を読む世界に8000人しかいない珍しい病気「振り子病」を患ったルナ。医者に言われた余命は「10⁵年」という果てしない長さで…？小学館の拡散型漫画投稿サイト「#マンガイチ」で入賞した、こうが(Kouga_ss)さんの「余命10⁵年」を紹介する。■途方もない余命を宣告されたルナは、どう生きていくのか【漫画】 彼女の余命は一体何年？「余命10⁵年