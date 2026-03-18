医者から宣告された寿命は「余命10万年」知り合いがどんどんいなくなる…残酷な10万年の人生を描いた感動作【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
世界に8000人しかいない珍しい病気「振り子病」を患ったルナ。医者に言われた余命は「10⁵年」という果てしない長さで…？小学館の拡散型漫画投稿サイト「#マンガイチ」で入賞した、こうが(Kouga_ss)さんの「余命10⁵年」を紹介する。
■途方もない余命を宣告されたルナは、どう生きていくのか
「振り子病」という奇病を患ったルナに宣告されたのは、想像を絶する「10⁵年」という余命だった。この病は時間感覚が極端にマヒしてしまうのが特徴で、3年はルナにとって1日に相当し、ルナが悲しむ暇もなく、家族は次々とこの世を去っていった。そして、数百年という途方もない歳月が流れ、ルナはロボットの「ペロ」と静かに過ごしていたが、ついに人類最後の1人となりーー。
今作「余命10⁵年」というインパクトが強いタイトルについて、作者のこうがさんは「SFらしさのあるタイトル表記にしたかったから」と意図を明かす。同時に「ゼロを増やしたり『万年』の表記だと少しパッとしなかったので」とも語る。
作中で描かれる「振り子病」の原点は「ドラゴンボールに出てくる精神と時の部屋」だと話すこうがさん。「外部と365倍の時間差のあるあの部屋に窓があったら…という空想に、余命わずかの主人公を扱う作品群の逆パターンがあったら、登場人物はどんな行動をするのだろうかという妄想が合わさってこのお話は生まれました」と語った。
物語の根底にあるテーマは「時間の流れ」。「途方もない余命を宣告されたルナがどう生きていくのか、そして周囲はどう変化していくのかなど、制作にあたりかなり考えさせられました」と、こうがさんは話してくれた。
今作に込めたメッセージについては、あまり意識していなかったとのこと。「ただ、このお話を読んでくれた方の心に何かしらの影響を与えられたらうれしいです」と謙虚に話し、今後の活動については「次はもう少し明るい話を描きたいです」と展望を語った。こうがさんの次に生み出す独自の世界観にも、大きな期待が集まる。
取材協力：こうが(Kouga_ss)
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