セルフレジに財布の中の小銭を一気に入れてしまうと、思わぬ機械トラブルつながることも。その理由とは？【漫画】本編を読むスーパーのセルフレジが広く普及し、会計はますます手軽になった。一方で、便利さゆえに思わぬトラブルが起きることもある。今回は、スーパーで働く人々の日常を描く狸谷さん(@akatsuki405)の漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』から、「己の便利は誰かの不便」を紹介。セルフレジを“両替機