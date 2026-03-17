セルフレジに小銭ザザーッ!!「お客さんそれやめて！」店員が全力で止めたい、リアルに困る理由とは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
スーパーのセルフレジが広く普及し、会計はますます手軽になった。一方で、便利さゆえに思わぬトラブルが起きることもある。今回は、スーパーで働く人々の日常を描く狸谷さん(@akatsuki405)の漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』から、「己の便利は誰かの不便」を紹介。セルフレジを“両替機”のように使ってしまう客のエピソードを通して、現場で起きているリアルな問題が描かれている。
セルフレジには小銭投入口とお札投入口があり、客自身が支払いを行う仕組みだ。便利さから、「財布の中の小銭を一気に入れてしまえばスッキリする」という使い方をする人もいる。噂を聞きつけた客が、小銭入れの中身をそのまま投入口へぶちまけてしまう場面もあるという。
しかし問題は、小銭以外のものまで混ざっているケースが少なくないことだ。折れている1円玉、キャンペーンのシール、小さな折り鶴など、詰まりの原因になる異物が混入していることもある。こうしたものが機械に入るとエラーが発生し、最悪の場合は故障や修理につながる。
作中では、その危険性を知っていた娘が慌てて投入を止める。もし機械を壊してしまえば、修理費用の問題に発展する可能性もあり、決して笑い話では済まない出来事なのだ。
■レジを止める意外な“犯人”とは
実際、この漫画には「同じようなことで機械修理になった」というコメントも多く寄せられているという。とくに詰まりやすいのは、キャンペーンシールや小さなネジなどの異物。ほかにも、お札投入口にレシートを入れたり、小銭を入れてしまったりするケースもあり、機械が長時間使えなくなることもある。
狸谷さんはこう語る。「ルールを守ってご利用して戴ければ幸いですが、サービスによっては一定期間利用停止になったり、サービスそのものがなくなってかえって不便になったりする場合もあります。自分が利用しているものは他のお客様も利用している、と少しでも考えて戴けたら幸いです」。便利なサービスほど、利用者のマナーが問われるのだ。
■スーパーで遭遇する“珍客たち”
漫画では、セルフレジ以外にもスーパーで起きるさまざまな出来事が描かれている。たとえば、来店するたびに大量の割り箸を持ち帰る人。まるでルーティンのように、毎回まとめて持っていくのだという。
さらに、商品を口にしてからレジへ持ってくる客もいる。ひとこと事情を伝えてくれればよいが、何も言わず差し出されることもあり、チェッカーの手が唾液で汚れてしまうこともある。
接客業は多くの人と接する仕事だが、その苦労はなかなか利用者には伝わりにくい。だからこそ、狸谷さんが描くスーパーのエピソードには、同業者から「わかる」「本当にある」と共感の声が多く寄せられている。
取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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