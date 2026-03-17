日本一大きい湖・琵琶湖をたたえる滋賀県には桜の名所がいっぱい。中でも注目を集める桜スポットが、琵琶湖畔の景勝地として知られる「海津大崎の桜」だ。海津大崎の基本や、桜の開花情報、海津大崎の桜を楽しむ際に知っておきたいポイントをまとめて紹介しよう。【写真】海津大崎の桜琵琶湖の湖岸沿い約4キロにおよぶ桜の絶景■琵琶湖の湖岸沿い4キロにおよぶ桜のトンネル海津大崎(かいづおおさき)は、琵琶湖の北西部に位置する岩