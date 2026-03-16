「百貨店にはいろんなお金持ちがいる」【漫画】本編を読む幼少期の思い出や日常の気まぐれなエピソードを描いた自伝的マンガ、『へたくそなのに泣くほど笑える！ カッラフルなエッッブリデイ』の作者、漫画家のむめい(@mumei10101)さん。投稿されるコミックエッセイは、毎回SNSで大きな反響を呼び、「泣くほど笑った」「中毒性がある」などのコメントが飛び交い、読者を虜にしている。“自称・絵が下手くそ”。それでもカラフルで