猫が来た日【漫画】本編を読む愛猫家の暁龍(@ankomugio)さんは、SNSやブログを中心にネコ漫画を公開している。Instagramのフォロワー数は5.8万人(2026年3月11日現在)、飼い猫たちが繰り広げるけんかやトイレ事件などをコミカルに描いている。本作を描いた経緯や猫たちの日頃の様子などについて、暁龍さんにインタビューした。■毎日を忘れないように描き残したかった！猫たちのかわいい姿をスマホで撮影する飼い主猫が来た日麦編8-