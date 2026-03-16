彼の実家へ結婚挨拶！【漫画】本編を読むmamagirlにて2024年11月に公開され、ネットで話題になっている「彼の実家へ結婚挨拶！」。本作はSNS等で見た話をもとに制作をしたという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当の瀬戸うなぎさんに、結婚あいさつをサプライズする男性などについても話を聞いた。■結婚あいさつをサプライズ⁉︎彼氏のまさかの発想01彼の実家へ結婚挨拶！「え、アポ取って